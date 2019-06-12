Трамп обвиняет американские СМИ в фальсификации соцопросов

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обвинил американские СМИ в публикации фальшивых данных предвыборных соцопросов в пользу его оппонента Джо Байдена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter американского лидера.

По его словам, СМИ уже прибегали к таким действиям в 2016 году.

"Медиа "фейковых новостей" никогда не были такими позорными, нежели сегодня... Мы можем противостоять в социальных медиа. Новое оружие, которое они выбрали, - это фейковые результаты соцопросов, которые иногда называют заниженными результатами (они занижают цифры). Так уже было в 2016 году, но сейчас - хуже", - отметил Трамп.

Президент США заявил, что сейчас имеет наибольшую поддержку избирателей и выразил уверенность, что снова выиграет выборы.

"Фейковые (коррумпированные, - ред.) СМИ сообщили, что получили утечку данных соцопросов, которые провела моя кампания... Несмотря на фальшивую и бесконечную охоту на ведьм, (этот опрос, - ред.) показал лучшие результаты, чем когда-либо... Мы опять победим", - добавил он.

Напомним, ранее Трамп призвал провести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена из-за бизнес-связей его сына с Китаем.

Как писало РБК-Украина ранее, экс-вице-президент США Джо Байден объявил о намерении участвовать в выборах президента Соединенных Штатов Америки в 2020 году.