Трамп обвинил союзников по НАТО в просрочке выплат

Союзники по НАТО слишком мало тратят на оборону, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп 10 июля обвинил союзников по Североатлантическому альянсу (НАТО) в том, что они существенно задерживают взносы в бюджет НАТО. Об этом глава Белого дома написал в Twitter накануне саммита НАТО в Брюсселе.

Трамп заявил, что "многие страны НАТО", которые ожидают от Соединенных Штатов "защиты", "не только не выполняют правило 2%", но "сильно задерживают выплаты".

Президент США призвал партнеров "компенсировать" недостачу.

Напомним, ранее Трамп заявил, что США больше всех стран финансируют НАТО. Трамп упрекает Германию в недостаточном финансировании НАТО. По его словам, Германия недостаточно финансирует НАТО. При этом Трамп отметил, что США не должны предоставлять другим странам торговые преференции и выплачивать при этом больше на содержание НАТО. По его мнению, Вашингтон слишком много денег тратит на Североатлантический альянс.