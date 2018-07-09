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Интервью

Трамп сомневается в выгоде НАТО для США

НовостиПолитика    09.07.2018 - 15:16
Фото: Дональд Трамп (www.nato.int)
Фото: Дональд Трамп (www.nato.int)

По словам Трампа, США больше всех стран финансируют НАТО

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США больше всех стран финансируют НАТО. Об этом Трамп написал в Twitter.

"Соединенные Штаты тратят гораздо больше на НАТО, чем любая другая страна. Это несправедливо, и это неприемлемо. Хотя эти страны увеличивают свой вклад с тех пор, как я вступил в должность, они должны делать гораздо больше. Вклад Германии составляет 1%, США - 4%, а выгоды от НАТО - .......", - заявил Трамп.

Напомним, Трамп не первый раз упрекает Германию в недостаточном финансировании НАТО. Трамп считает, что Германия недостаточно финансирует НАТО. При этом Трамп отметил, что США не должны предоставлять другим странам торговые преференции и выплачивать при этом больше на содержание НАТО. По его мнению, Вашингтон слишком много денег тратит на Североатлантический альянс. 
 

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Теги публикации: НАТО, Соединенные Штаты Америки, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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