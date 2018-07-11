Трамп звинуватив союзників по НАТО у простроченні виплат

Союзники по НАТО занадто мало витрачають на оборону, заявив Трамп

Президент США Дональд Трамп 10 липня звинуватив союзників по Північноатлантичному альянсу (НАТО) в тому, що вони істотно затримують внески в бюджет НАТО. Про це глава Білого дому написав Twitter напередодні саміту НАТО в Брюсселі.

Трамп заявив, що "багато країн НАТО", які очікують від Сполучених Штатів "захисту", "не тільки не виконують правило 2%", але "сильно затримують виплати".

Президент США закликав партнерів "компенсувати" нестачу.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що США більше всіх країн фінансують НАТО. Трамп звинувачує Німеччину в недостатньому фінансуванні НАТО. За його словами, Німеччина недостатньо фінансує НАТО. При цьому Трамп зазначив, що США не повинні надавати торговельні преференції іншим країнам і виплачувати при цьому більше на утримання НАТО. На його думку, Вашингтон дуже багато грошей витрачає на Північноатлантичний альянс.