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Трамп звинуватив Facebook, Twitter і Google в необ'єктивності

Новини » Політика    18.12.2018 - 15:40
Трамп звинуватив Facebook, Twitter і Google в необ'єктивності
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп звинуватив Facebook, Twitter і Google в схильності до демократів необ'єктивними

Президент США Дональд Трамп розкритикував Facebook, Twitter і Google і звинуватив їх в тому, що вони віддають перевагу Демократичній партії США. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського президента.

"Facebook, Twitter і Google відрізняються такою необ'єктивністю і симпатією до демократам, що це смішно", - написав він.

Трамп звинуватив Facebook, Twitter і Google в необ'єктивності

Нагадаємо, Трамп заявляв, що не боїться загрози імпічменту. Він додав, що в разі його імпічменту народ би повстав.

До цього член Демократичної партії з Нью-Йорка Джеррольд Недлер заявляв, що якщо буде доведено, що Трамп доручив своєму юристу заплатити колишній моделі Playboy за мовчання про їхні стосунки, це не може вважатися порушенням правил фінансування передвиборної кампанії і стати підставою для імпічменту.

Також повідомлялося, що за даними опитування Axios і Survey Monkey, в США трохи менше половини жителів виступають за те, щоб Конгрес запустив процедуру імпічменту Трампа.

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