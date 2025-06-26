Трамп обвалив долар: курс падає максимально з початку 1970-х

Розпродаж доларів продовжився після того, як видання The Wall Street Journal повідомило, що президент США Дональд Трамп хоче оголосити про заміну голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла до вересня або жовтня. Термін Пауелла закінчується в травні 2026 року.

Це призвело до падіння долара більш ніж на 10% за рік. Якщо так триватиме найближчими днями, це буде його найбільше падіння за першу половину року з початку 1970-х років - епохи валют, що вільно плавають.

Євро підскочив на 0,6% до 1,173 долара, найсильнішого значення з 2021 року.

Немає хорошого виходу для долара

"Найдивовижніше в тенденції долара за останні шість тижнів полягає в тому, що практично за будь-якого ринкового режиму долар зазнає труднощів зі зміцненням", - сказав Майкл Меткалф із State Street.

За його словами, схоже, що спостерігається якийсь структурний спад, а інвестори зараз налаштовані щодо долара найбільш негативно.

Євротрейдери також надихнулися підсумками саміту НАТО, на якому країни-члени альянсу погодилися спрямувати 5% ВВП на оборону - з яких 3,5% буде направлено на війська і озброєння, а 1,5% - на більш м'які заходи, пов'язані з обороною.

Швейцарський франк зміцнився до десятирічного максимуму, тоді як японська ієна також знову зміцнилася до рівня нижче 144 за долар.

Зростають очікування, що ФРС незабаром знову знизить відсоткові ставки в США після нещодавніх неоднозначних даних, однак критика Трампа на адресу ФРС за те, що вона діє недостатньо швидко, також посилюється.

"Я думаю, цілком очевидно, що кандидат, якого Трамп обере на зміну Пауеллу, коли це станеться, займатиме вкрай м'яку позицію і підтримає програму Трампа зі зниження процентних ставок", - сказав Тоні Сікамор, аналітик ринку в IG.

Однак проблема в тому, що це знову підніме питання, порушені на початку року щодо незалежності ФРС, що підриває довіру до ФРС і долара США.

Індекс долара і нафта

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти щодо шести інших валют, зараз перебуває на найнижчому рівні з березня 2022 року після свого падіння цього року.

Що стосується сировинних товарів, ціни на нафту зросли після різкого падіння, яке відбулося після досягнутого за посередництва Трампа припинення вогню на початку цього тижня між Ізраїлем та Іраном. Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,37% до 67,9 доларів за барель.