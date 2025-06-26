Скільки коштують долар і євро: обмінні пункти виставили нові курси валют
Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватися. Єдина європейська валюта перебуває на максимальних рівнях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 26 червня середній курс продажу долара впав на 15 копійок до 41,80 гривень, курс євро не змінився - 48,90 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,30 гривень, євро по 47,90 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,62-41,65 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 3 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.
Офіційний курс
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Курс євро впав після історичного максимуму.
Офіційний курс на 26 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,662 гривень за 1 долар (-0,1304 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,3238 гривень за 1 євро (-0,1846 грн).
Курс євро-долар
Долар впав до багаторічних мінімумів щодо євро та швейцарського франка, оскільки побоювання щодо майбутньої незалежності Федеральної резервної системи США підірвали віру в надійність грошово-кредитної політики країни.
За даними Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп виношував ідею вибрати й оголосити про заміну голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла до вересня або жовтня.
Трамп назвав Пауелла "жахливим" за те, що він не знизив різко відсоткові ставки, в той час як голова ФРС заявив Сенату, що політика має бути обережною, оскільки тарифні плани президента несуть ризик для інфляції.
Євро 26 червня зріс на 0,4% до 1,1710 долара, найвищого рівня з вересня 2021 року. Однак пізніше він повернувся на рівень 1,1680.
В Україні долар є курсоутворювальною валютою. Якщо євро зростає до долара на світових ринках, в Україні також підвищується курс.
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