Скільки коштують долар і євро: обмінні пункти виставили нові курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватися. Єдина європейська валюта перебуває на максимальних рівнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс на 26 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,662 гривень за 1 долар (-0,1304 грн).

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Курс євро впав після історичного максимуму.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,62-41,65 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 3 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,30 гривень, євро по 47,90 гривень.

Станом на ранок 26 червня середній курс продажу долара впав на 15 копійок до 41,80 гривень, курс євро не змінився - 48,90 гривень.

Курс євро-долар

Долар впав до багаторічних мінімумів щодо євро та швейцарського франка, оскільки побоювання щодо майбутньої незалежності Федеральної резервної системи США підірвали віру в надійність грошово-кредитної політики країни.

За даними Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп виношував ідею вибрати й оголосити про заміну голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла до вересня або жовтня.

Трамп назвав Пауелла "жахливим" за те, що він не знизив різко відсоткові ставки, в той час як голова ФРС заявив Сенату, що політика має бути обережною, оскільки тарифні плани президента несуть ризик для інфляції.

Євро 26 червня зріс на 0,4% до 1,1710 долара, найвищого рівня з вересня 2021 року. Однак пізніше він повернувся на рівень 1,1680.

В Україні долар є курсоутворювальною валютою. Якщо євро зростає до долара на світових ринках, в Україні також підвищується курс.

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