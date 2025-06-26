Трамп обвалил доллар: курс падает максимально с начала 1970-х

Распродажа долларов продолжилась после того, как издание The Wall Street Journal сообщило, что президент США Дональд Трамп хочет объявить о замене главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла к сентябрю или октябрю. Срок Пауэлла истекает в мае 2026 года.

Это привело к падению доллара более чем на 10% за год. Если так будет продолжаться в ближайшие дни, это будет его самое большое падение за первую половину года с начала 1970-х годов - эпохи свободно плавающих валют.

Евро подскочил на 0,6% до 1,173 доллара, самого сильного значения с 2021 года.

Нет хорошего выхода для доллара

"Самое поразительное в тенденции доллара за последние шесть недель заключается в том, что практически при любом рыночном режиме доллар испытывает трудности с укреплением", - сказал Майкл Меткалф из State Street.

По его словам, похоже, что наблюдается некий структурный спад, а инвесторы сейчас настроены в отношении доллара наиболее негативно.

Евротрейдеры также воодушевились итогами саммита НАТО, на котором страны-члены альянса согласились направить 5% ВВП на оборону - из которых 3,5% будут направлены на войска и вооружения, а 1,5% - на более мягкие меры, связанные с обороной.

Швейцарский франк укрепился до десятилетнего максимума, в то время как японская иена также снова укрепилась до уровня ниже 144 за доллар.

Растут ожидания, что ФРС вскоре снова снизит процентные ставки в США после недавних неоднозначных данных, однако критика Трампа в адрес ФРС за то, что она действует недостаточно быстро, также усиливается.

"Я думаю, вполне очевидно, что кандидат, которого Трамп выберет на смену Пауэллу, когда это произойдет, будет занимать крайне мягкую позицию и поддержит программу Трампа по снижению процентных ставок", - сказал Тони Сикамор, аналитик рынка в IG.

Однако проблема в том, что это вновь поднимет вопросы, поднятые в начале года относительно независимости ФРС, что подрывает доверие к ФРС и доллару США.

Индекс доллара и нефть

Индекс доллара, который измеряет курс американской валюты по отношению к шести другим валютам, сейчас находится на самом низком уровне с марта 2022 года после своего падения в этом году.

Что касается сырьевых товаров, цены на нефть выросли после резкого падения, последовавшего за достигнутым при посредничестве Трампа прекращением огня в начале этой недели между Израилем и Ираном. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,37% до 67,9 долларов за баррель.