Трамп обурився через своє фото на обкладинці Time: найгірше в історії, з "плаваючою короною"

Мирне врегулювання у Секторі Газа

Минулого тижня Дональд Трамп представив мирний план з припинення війни в Секторі Газа. Він має 20 пунктів і передбачає формування міжнародної "Ради миру", що буде контролювати роботу Палестинського комітету з управління регіоном.

9 жовтня сторони підписали першу фазу мирного плану Трампа. Він передбачає часткове відведення Ізраїлем військ у Секторі Газа та звільнення сторонами усіх заручників.

13 жовтня ХАМАС звільнив усіх 49 ізраїльських заручників, які були захоплені в полон під час вторгнення 7 жовтня 2023 року, а також передав Ізраїлю труни з рештками загиблих.

Також у понеділок на "Саміті миру" в Шарм-ель-Шейху Трамп і лідери трьох близькосхідних країн підписали додаткову мирну угоду щодо Сектора Гази. Зміст документа наразі невідомий.