Трамп обурився через своє фото на обкладинці Time: найгірше в історії, з "плаваючою короною"

Президент США Дональд Трамп обурився через свою фотографію на обкладинці журналу Time і закликав відкликати тираж видання. Хоча саму статтю американський лідер назвав "відносно гарною".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Трампа у Truth Social.
"Журнал Time написав про мене відносно непогану статтю, але це фото, мабуть, найгірше за весь час. Вони "прибрали" моє волосся, а потім на голові з'явилося щось, що виглядало як плаваюча корона, але надзвичайно маленька. Це супер погане фото, і про нього варто згадати", - зазначив Трамп.
На думку президента США, для знімка було неправильно підібрано кут. Новий випуск Time присвячений укладеному перемир'ю Ізраїлю з угрупованням ХАМАС.
Минулого тижня Дональд Трамп представив мирний план з припинення війни в Секторі Газа. Він має 20 пунктів і передбачає формування міжнародної "Ради миру", що буде контролювати роботу Палестинського комітету з управління регіоном.
9 жовтня сторони підписали першу фазу мирного плану Трампа. Він передбачає часткове відведення Ізраїлем військ у Секторі Газа та звільнення сторонами усіх заручників.
13 жовтня ХАМАС звільнив усіх 49 ізраїльських заручників, які були захоплені в полон під час вторгнення 7 жовтня 2023 року, а також передав Ізраїлю труни з рештками загиблих.
Також у понеділок на "Саміті миру" в Шарм-ель-Шейху Трамп і лідери трьох близькосхідних країн підписали додаткову мирну угоду щодо Сектора Гази. Зміст документа наразі невідомий.