Трамп обсудит с Путиным вопрос украинских моряков на встрече в июне

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с президентом России Владимиром Путиным в июне обсудит вопрос пленных украинских моряков. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в Вашингтоне.

Волкер напомнил, что встреча президентов США и России, запланированная на декабрь 2018 года, была отменена именно из-за захвата РФ украинских кораблей.

"В декабре прошлого года планировалась встреча президентов Трампа и Путина в Аргентине. Но за неделю до нее Россия атаковала украинский флот, захватила корабли и моряков, переместив их на свою территорию. Встреча была отменена. Я думаю, это было правильно", - сказал Волкер.

Спецпредставитель Госдепа подчеркнул, что Соединенные Штаты настаивают на освобождении моряков и этот вопрос остается в повестке отношений США и России.

"Действия России не соответствуют международному праву, у них нет оснований удерживать моряков", - заявил Волкер.

Напомним, ранее Волкер призвал Россию выполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву и немедленно освободить украинских моряков.