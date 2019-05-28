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Волкер призвал РФ немедленно освободить украинских моряков

Новости » Политика    28.05.2019 - 17:34
Волкер призвал РФ немедленно освободить украинских моряков
Фото: Курт Волкер (РБК-Украина)

Волкер напомнил, что РФ атаковала украинские корабли в Керченском проливе

США призывают Россию выполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву и немедленно освободить украинских моряков. Об этом заявил специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в ходе интернет-конференции, сообщает "Интерфакс-Украина".

Волкер напомнил, что РФ атаковала украинские корабли в Керченском проливе и захватила моряков.

"Мы полностью поддерживает решение трибунала, и для России нет никаких законных оснований продолжать удерживать этих моряков. С ними должны обращаться как с представителями иностранных правительственных вооруженных сил. Нет оснований удерживать их России. Мы призываем (Россию, - ред.) немедленно их освободить", - заявил он.

При этом он констатировал, что у России нет намерений выполнять это решение Трибунала, и нет "никаких сил", которые заставят это сделать.

Напомним, замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что МИД Украины подготовил дипломатическую ноту к РФ, которую в понедельник, 27 мая, направили в МИД РФ. В документе говорится о том, каким образом Украина может забрать корабли, захваченные Россией в Керченском проливе, и когда украинские консулы смогут забрать украинских военнопленных моряков.

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