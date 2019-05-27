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МИД Украины требует от России назвать дату и место освобождения моряков

Новости » Политика    27.05.2019 - 21:15
МИД Украины требует от России назвать дату и место освобождения моряков
Фото: Елена Зеркаль (Униан)

Украина направила РФ дипломатическую ноту

Заместитель главы Министерства иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что МИД Украины подготовил дипломатическую ноту в Российскую Федерацию, которую в понедельник, 27 мая, направили в МИД РФ. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ее интервью "Радио НВ".

В частности, Зеркаль добавила, что в ноте говорится о том, каким образом Украина может забрать корабли и когда украинские консулы смогут забрать украинских моряков.

"Усиление давления происходит с использованием всех возможных инструментов. Что касается санкций, мы также будем ставить этот вопрос, мы будем ставить вопрос о невыполнении приказа, если он не будет вовремя выполнен. У нас есть большое количество опций, которые мы будем использовать", - отметила Зеркаль.

Кроме того, Зеркаль добавила, что во вторник, 28 мая, МИД Украины обратится к зарубежным партнерам и призывает всех министров иностранных дел обратиться к России с требованием выполнить решение международного трибунала.

Напомним, сегодня в отношении всех 24 военнопленных украинских моряков Мосгорсуд отклонил апелляции. 

Также адвокат Николай Полозов заявил, что решение трибунала ООН не произвело никакого впечатления на суд в РФ. Как РБК-Украина ранее писало, Международный трибунал обязал Российскую Федерацию срочно освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков.

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