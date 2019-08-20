Трамп обговорив ситуацію з Кашміром із прем'єрами Індії і Пакистану

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Jim Mattis)

Президент США прагне пом'якшити напруженість між країнами після нещодавнього рішення Індії

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у понеділок провів телефонні розмови з прем'єр-міністрами Індії Нарендрою Моді і Пакистану Імраном Ханом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в Twitter.

У Білому домі заявили, що Трамп прагне пом'якшити напруженість у Південній Азії після нещодавнього рішення Індії позбавити автономії частину спірного регіону Кашмір.

"Я говорив із моїми двома хорошими друзями, прем'єр-міністром Індії Моді і прем'єр-міністром Пакистану Ханом, про торгівлю, стратегічне партнерство та про найважливіше - щоб Індія і Пакистан працювали над зниженням напруженості в Кашмірі. Складна ситуація, але хороші розмови!" - написав Трамп.

Водночас у Індії повідомили, що під час бесіди прем'єр-міністр Моді поскаржився Трампу на "різку риторику" Пакистану щодо Індії.

А зі слів пакистанського боку, голова уряду Пакистану сказав Трампу, що рішення Моді позбавити Кашмір автономії спрямоване на зміну демографічної ситуації в єдиному штаті Індії, де більшість населення - мусульмани.

Нагадаємо, 5 серпня уряд Індії скасував спеціальний статус Джамму та Кашмір, який є єдиним штатом країни, населеним переважно мусульманами.