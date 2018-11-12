Трамп обговорив з Путіним, Макроном і Меркель ключові питання

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Зокрема, лідери обговорили ядерну угоду, ситуацію у Сирії і санкції

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обговорив ряд ключових питань з президентом Росії Володимиром Путіним, президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель під час обіду в Єлисейському палаці. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

Так, цю інформацію повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

"Під час обіду президент сидів із президентом Макроном, канцлером Меркель, президентом Путіним і багатьма іншими світовими лідерами. Вони обговорили безліч питань, у тому числі ядерну угоду, Сирію, торгівлю, ситуацію у Саудівській Аравії, санкції, Афганістан, Китай і Північну Корею" , - зазначила Сандерс.

За її словами, у них відбулися дуже хороші і продуктивні дискусії протягом двогодинного обіду, який проходив в офіційній резиденції президента Франції.

Нагадаємо, раніше Трамп і Путін відмовилися від проведення повноцінної зустрічі в Парижі 11 листопада. Зазначалося, що лідери США і РФ проведуть двосторонні переговори в Буенос-Айресі, де відбудеться саміт G20 у кінці листопада.

Як писало РБК-Україна раніше, глава Франції Еммануель Макрон попросив не проводити переговори президентів Росії і США в Парижі. Так, у Франції вважають, що повноцінні переговори Трампа і Путіна відвернуть увагу від головної теми паризького заходу - святкування 100-річчя закінчення Першої світової війни.