Трамп образився на ЗМІ через новину, що Віткофф чекав Путіна 8 годин

"Фейкові новини, як зазвичай, знову взялися за справу! Чому вони не можуть бути чесними, хоча б раз? Учора ввечері я прочитав, що президент Росії Володимир Путін змусив мого вельмишановного посла і спеціального представника Стіва Віткоффа чекати понад дев'ять годин, хоча насправді ніякого очікування не було", - пише Трамп.

Він стверджує, що у Віткоффа відбулися зустрічі з іншими представниками Росії, які, вочевидь, зайняли деякий час, але були дуже продуктивними. Далі Трамп знову повторив, що ніякого очікування не було.

"З цього моменту все пішло швидко і ефективно, і всі ознаки, як я сподіваюся, дуже хороші! На закінчення, не було ніякого дев'ятигодинного очікування або взагалі ніякого очікування", - знову стверджує президент США.

За його версією, єдина причина, чому ЗМІ "вигадали цю історію" - це спроба принизити.

"Тому що вони хворі дегенерати, які повинні почати правильно повідомляти новини. Ось чому вони втратили свої рейтинги, свою аудиторію і повагу. Дякую за вашу увагу до цього питання і, БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКУ", - резюмував Трамп.