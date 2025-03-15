Трамп образився на ЗМІ через новину, що Віткофф чекав Путіна 8 годин

Сьогодні у ЗМІ з'явилася інформація, що спецпредставник Трампа Стів Віткофф чекав зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним щонайменше 8 годин. Однак президент США заперечує це, назвавши публікації фейком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Трампа в його соцмережі Truth Social.
"Фейкові новини, як зазвичай, знову взялися за справу! Чому вони не можуть бути чесними, хоча б раз? Учора ввечері я прочитав, що президент Росії Володимир Путін змусив мого вельмишановного посла і спеціального представника Стіва Віткоффа чекати понад дев'ять годин, хоча насправді ніякого очікування не було", - пише Трамп.
Він стверджує, що у Віткоффа відбулися зустрічі з іншими представниками Росії, які, вочевидь, зайняли деякий час, але були дуже продуктивними. Далі Трамп знову повторив, що ніякого очікування не було.
"З цього моменту все пішло швидко і ефективно, і всі ознаки, як я сподіваюся, дуже хороші! На закінчення, не було ніякого дев'ятигодинного очікування або взагалі ніякого очікування", - знову стверджує президент США.
За його версією, єдина причина, чому ЗМІ "вигадали цю історію" - це спроба принизити.
"Тому що вони хворі дегенерати, які повинні почати правильно повідомляти новини. Ось чому вони втратили свої рейтинги, свою аудиторію і повагу. Дякую за вашу увагу до цього питання і, БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКУ", - резюмував Трамп.
Нагадаємо, видання Sky News писало, що Віткофф під час візиту до Москви очікував на Путіна щонайменше 8 годин. Причиною нібито стало те, що той у той час зустрічався із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
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