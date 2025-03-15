Трамп обиделся на СМИ из-за новости, что Уиткофф ждал Путина 8 часов

"Фейковые новости, как обычно, снова взялись за дело! Почему они не могут быть честными, хотя бы раз? Вчера вечером я прочитал, что президент России Владимир Путин заставил моего глубокоуважаемого посла и специального представителя Стива Виткоффа ждать более девяти часов, хотя на самом деле никакого ожидания не было", - пишет Трамп.

Он утверждает, что у Уиткоффа состоялись встречи с другими представителями России, которые очевидно, заняли некоторое время но были очень продуктивными. Далее Трамп вновь повторил, что никакого ожидания не было.

"С этого момента все пошло быстро и эффективно, и все признаки, как я надеюсь, очень хорошие! В заключение, не было никакого девятичасового ожидания или вообще никакого ожидания", - вновь утверждает президент США.

По его версии, единственная причина, почему СМИ "выдумали эту историю" - это попытка унизить.

"Потому что они больные дегенераты, которые должны начать правильно сообщать новости. Вот почему они потеряли свои рейтинги, свою аудиторию и уважение. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу и, БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКУ", - резюмировал Трамп.