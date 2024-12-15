Трамп обрав свого посланника зі спеціальних місій

За словами Трампа, Гренелл вестиме роботу в низці "найгарячіших точок світу".

"Рік працюватиме в деяких з найгарячіших точок світу, включаючи Венесуелу та Північну Корею", - написав майбутній голова Білого дому на своїй платформі Truth Social.

Разом з тим Трамп не надав подробиць щодо такого вибору, та не вказав подальших обов'язків.

Зазначається, що Гренелл раніше спілкувався з друзями президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

ЗМІ писали, що у 2020 році він таємно зустрічався з главою цієї південноамериканської країни, щоб спробувати домовитися про мирний відхід Мадуро від влади після скандального переобрання в 2018 році - тоді більшість західних країн назвали результати виборів сфальшованими. Але зрештою домовленості не було досягнуто.

Джерело Трампа на перехідному етапі розповіло агентству Reuters, що Гренелл також зосередиться на напруженості на Балканах.

Нагадаємо, президенти призначають президентських і спеціальних посланників, щоб зосередитися на глобальних проблемах, кризах або конкретних дипломатичних зусиллях.

Що відомо про Річарда Гренелла

Раніше Гренелл (член Республіканської партії США) був послом Трампа в Німеччині, спеціальним представником президента з мирних переговорів щодо Сербії та Косово, а також виконуючим обов'язки директора Національної розвідки під час терміну перебування Трампа на посаді 2017-2021 років.

Гренелл раніше був речником Державного департаменту США в ООН під час адміністрації Джорджа Буша. Після відходу з посади в Держдепі він заснував політичну консалтингову компанію Capitol Media Partners, виходив зі своїми матеріалами в ефірі Fox News.

Річард Гренелл (фото: odni.gov)

Зазначимо, що напередодні президентських виборів у США 5 листопада Річарда Гренелла називали головним претендентом на посаду нового держсекретаря, але цю посаду зрештою отримав сенатор США Марко Рубіо.

Також кандидатуру Гренелла оглядачі розглядали на посаду спецпосланця з російсько-української війни, яку зрештою отримав генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог.