Трамп обратится к нации из-за ситуации на границе с Мексикой

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

Трамп анонсировал обращение в связи с кризисом на южной границе

Президент США Дональд Трамп анонсировал обращение к нации из-за ситуации на границе с Мексикой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

В частности, Трамп отметил, что завтра выступит с экстренным обращением в связи приостановкой работы правительства, бюджет которого не был согласован из-за разногласий вокруг строительства стены на границе с Мексикой.

"Рад сообщить вам, что обращусь к нации в связи с угрозой национальной безопасности и гуманитарным кризисом на нашей южной границе. Во вторник в 21:00 (в среду 04:00 по киевскому времени, ред.), - сообщил Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп может ввести режим чрезвычайного положения для строительства стены с Мексикой. Он подчеркнул, что это поможет в обход Конгресса получить финансирование на строительство.

Как писало РБК-Украина, в начале августа президент США заявил, что строительство стены на границе с Мексикой уже началось. Трамп подчеркивал, что республиканцы "хотят сильные границы и отсутствие преступности", в то время как демократы "выступают за открытые границы".