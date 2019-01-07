Трамп звернеться до нації через ситуацію на кордоні з Мексикою

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

Трамп анонсував звернення в зв'язку з кризою на південному кордоні

Президент США Дональд Трамп анонсував звернення до нації через ситуацію на кордоні з Мексикою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Зокрема, Трамп зазначив, що завтра виступить із екстреним зверненням у зв'язку припиненням роботи уряду, бюджет якого не було погоджено через розбіжності навколо будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

"Радий повідомити вам, що звернуся до нації у зв'язку з загрозою національної безпеки і гуманітарною кризою на нашому південному кордоні. У вівторок о 21:00 (у середу 04:00 за київським часом, ред.), - повідомив Трамп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп може ввести режим надзвичайного стану для будівництва стіни з Мексикою. Він підкреслив, що це допоможе в обхід Конгресу отримати фінансування на будівництво.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку серпня президент США заявив, що будівництво стіни на кордоні з Мексикою вже почалося. Трамп підкреслював, що республіканці "хочуть сильні кордони і відсутність злочинності", в той час як демократи "виступають за відкриті кордони".