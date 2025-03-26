Трамп обмежив можливість для голосування на виборах у США: про що йдеться

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який забороняє голосувати на виборах мігрантам та особам без документів, що підтверджують американське громадянство. Це має не дозволити іноземцям втручатися у вибори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що указ зобов'язує виборців довести американське громадянство.

Крім того, документ закликає комісію з допомоги у виборах вимагати документальне підтвердження громадянства США під час реєстрації виборців поштою. Виборці мають надати паспорт США, військовий квиток, посвідчення особи штату чи федерального рівня або справжнє посвідчення особи, що вказує на громадянство.

Указ передбачає позбавлення федерального фінансування штатів, які не дотримуються цих вимог.

Причини нововведення

Дональд Трамп давно ставить під сумнів виборчу систему США і продовжує неправдиво стверджувати, що його програш президенту-демократу Джо Байдену у 2020 році був результатом широкомасштабних фальсифікацій. Президент і його союзники-республіканці також робили безпідставні заяви про масове голосування людей, які не були громадянами США. При тому, що це незаконно і трапляється вкрай рідко.

Розпорядження Білого дому спрямоване на досягнення аналогічних цілей. Групи з захисту виборчих прав стверджували, що він, як і Закон про захист американських виборців, який не став законом, позбавить права голосу виборців, особливо "кольорових" людей, які не мають доступу до паспортів або інших необхідних документів, що посвідчують особу.

"Ми повинні розібратися з нашими виборами. Ця країна настільки хвора через вибори, фальшиві вибори і погані вибори, що ми збираємося виправити це так чи інакше", - заявив Трамп у вівторок, підписуючи указ в Білому домі.

Згідно з американським законодавством, держсекретар США може в односторонньому порядку анулювати паспорти, якщо встановить, що вони були "незаконно, шахрайським шляхом або помилково отримані" або створені через незаконність або шахрайство.

За останні роки республіканці намагалися запровадити більше обмежень на голосування, в той час як демократи намагалися полегшити процес, підтримуючи доступ до бюлетенів поштою та можливість дострокового голосування.

Минулого року підконтрольна республіканцям Палата представників схвалила законопроект, який забороняє негромадянам реєструватися для участі у федеральних виборах, що вже є незаконною практикою. Однак документ не пройшов через Сенат, який тоді контролювали демократи.

Новий порядок і обмеження прав

Білий дім стверджував, що указ Трампа не дозволить іноземним громадянам втручатися у вибори в США. Згідно з новою директивою, виборцям вперше будуть ставити питання про громадянство у федеральному бюлетені для голосування.

"Федеральні кошти, пов'язані з виборами, будуть залежати від дотримання штатами заходів щодо доброчесності, передбачених федеральним законодавством. Зокрема вимогу, щоб штати використовували національну форму реєстрації виборців поштою, яка тепер буде вимагати підтвердження громадянства", - йдеться у присвяченому цьому розпорядженню інформаційному бюлетені Білого дому.

Указ критикує політику, яка дозволяє надсилати бюлетені поштою та підраховувати їх після дня виборів. У документі зазначається, що політика Трампа полягає в тому, щоб "вимагати, щоб голоси були віддані й отримані до дати виборів, встановленої законом".

За даними Національної конференції законодавчих органів штатів, 18 штатів, а також Пуерто-Рико, Віргінські острови і Вашингтон, округ Колумбія, будуть рахувати бюлетені, які будуть надіслані поштою в день виборів або до нього, незалежно від того, коли вони надійдуть.

Указ Трампа також вимагає від міністра внутрішньої безпеки забезпечити доступ штатів до систем, які перевіряють громадянство або імміграційний статус людей, які реєструються для голосування.

Він також доручає Міністерству внутрішньої безпеки та адміністратору Департаменту урядової ефективності, яким керує Ілон Маск, переглянути списки виборців у штатах, використовуючи, за необхідності, повістку до суду, щоб переконатися у їхній відповідності федеральним вимогам.

Національний комітет Республіканської партії у вівторок запросив публічні документи у 48 штатів і Вашингтона, щоб перевірити, як вони ведуть свої списки виборців.

"Виборці мають право знати, що їхні штати належним чином ведуть списки виборців і швидко діють, щоб очистити списки виборців, видаляючи з них тих, хто не має права голосу", - зазначив у своїй заяві голова комітету Майкл Вітлі.

Утім, не виключено, що цей указ Трампа можуть оскаржити в суді.

"Це кричущий напад на демократію й авторитарне захоплення влади", - заявила співпрезидент правозахисної групи Public Citizen Ліза Гілберт.

У групі зазначають, що близько 146 млн американців не мають паспортів. Дослідження Центру Бреннана показало, що 9% громадян США, які мають право голосу, або 21,3 мільйона осіб, не мають "легкодоступних" доказів громадянства.