Адміністрація Трампа позбавить понад 500 тисяч мігрантів законного статусу

Адміністрація президента США Дональда Трампа припинить дію законного статусу для більш ніж 500 тисяч мігрантів із Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели. Йдеться про низку програм тимчасового дозволу на перебування епохи Байдена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Мігрантам, які беруть участь у програмах, було наказано покинути країну до 24 квітня, через 30 днів після публікації повідомлення у федеральному реєстрі.

У січні Міністерство внутрішньої безпеки оголосило про поступове припинення подібних програм, які давали змогу деяким мігрантам тимчасово жити і працювати в США.

Міністерство внутрішньої безпеки заявило у своєму пресрелізі, що адміністрація Джо Байдена зловжила гуманітарним правом на програми тимчасового дозволу на перебування, поширивши його на громадян кількох країн.

"Адміністрація Байдена-Гарріс зловжила програмою гуманітарного умовно-дострокового звільнення, щоб без розбору дозволити в'їзд до нашої країни 1,5 мільйонам мігрантів. Усе це було припинено в перший же день правління адміністрації Трампа. Ця дія поверне програму гуманітарного умовно-дострокового звільнення до її первісної мети - розглядати мігрантів на індивідуальній основі", - йдеться в заяві.