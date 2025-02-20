США відправлять 135 депортованих мігрантів до Коста-Ріки: майже половина з них діти

США організували на четвер депортаційний рейс до Коста-Ріки, який перемістить 135 нелегальних мігрантів. Майже половина з них - це діти.

Мігранти, яких депортуватимуть - родом із Китаю, Афганістану, Індії, Пакистану та інших країн. Серед 135 депортованих - 65 неповнолітніх і щонайменше дві вагітні жінки. Деякі країни, з яких прибули мігранти, неохоче погодилися приймати їх назад. У цій ситуації Коста-Ріка відіграє роль "мосту", заявили в уряді США.

Депортаційний рейс є останнім із направлених до Центральної Америки, тоді як близько 300 осіб, також переважно з азіатських країн, утримують у готелі в Панамі. США оплачують ці рейси, зокрема й ті, що зрештою доправлять мігрантів до їхніх рідних країн. Зі свого боку Міжнародна організація з міграції, установа ООН, надає гуманітарну підтримку.

Президент Коста-Ріки Родріго Чавес заявив, що країна допомагає своєму "економічно потужному братові з півночі".

"Якщо вони введуть податок у наших вільних зонах, нам буде погано. Я не думаю, що вони це зроблять, слава Богу", - сказав Чавес.

Зазначається, що жоден із мігрантів не має кримінального минулого, але в них немає документів. Після приземлення мігранти сядуть в автобус і вирушать у шестигодинну поїздку в місто Корредорес на кордоні з Панамою, де їх розмістять у тимчасовому центрі з догляду за мігрантами.