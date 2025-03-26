Трамп ограничил возможность для голосования на выборах в США: о чем идет речь

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает нелегальным мигрантам и лицам без паспортов участвовать в выборах. Меры должны не позволить иностранным гражданам вмешиваться в выборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что указ обязывает избирателей доказать американское гражданство.

Кроме того, документ призывает комиссию по помощи в выборах требовать документальное подтверждение гражданства США при регистрации избирателей по почте. Избиратели должны предоставить паспорт США, военный билет, удостоверение личности штата или федерального уровня либо настоящее удостоверение личности, которое указывает на гражданство.

Указ предусматривает лишение федерального финансирования штатов, которые не придерживаются этих требований.

Причины нововведения

Дональд Трамп давно ставит под сомнение избирательную систему США и продолжает ложно утверждать, что его проигрыш президенту-демократу Джо Байдену в 2020 году был результатом широкомасштабных фальсификаций. Президент и его союзники-республиканцы также делали безосновательные заявления о массовом голосовании людей, которые не были гражданами США. При том, что это незаконно и случается крайне редко.

Нынешнее распоряжение Белого дома направлено на достижение аналогичных целей. Группы по защите избирательных прав утверждали, что он, как и Закон о защите американских избирателей, который не стал законом, лишит права голоса избирателей, особенно "цветных" людей, которые не имеют доступа к паспортам или другим необходимым документам, удостоверяющим личность.

"Мы должны разобраться с нашими выборами. Эта страна настолько больна из-за выборов, фальшивых выборов и плохих выборов, что мы собираемся исправить это так или иначе", - заявил Трамп во вторник, подписывая указ в Белом доме.

Согласно американскому законодательству, госсекретарь США может в одностороннем порядке аннулировать паспорта, если установит, что они были "незаконно, мошенническим путем или ошибочно получены" либо созданы из-за незаконности или мошенничества.

В последние годы республиканцы пытались ввести больше ограничений на голосование, в то время как демократы пытались облегчить процесс, поддерживая доступ к бюллетеням по почте и возможность досрочного голосования.

В прошлом году подконтрольная республиканцам Палата представителей одобрила законопроект, запрещающий негражданам регистрироваться для участия в федеральных выборах, что уже является незаконной практикой. Однако документ не прошел через Сенат, который тогда контролировали демократы.

Новый порядок и ограничение прав

Белый дом утверждал, что указ Трампа не позволит иностранным гражданам вмешиваться в выборы в США. Согласно новой директиве, избирателям впервые будут задавать вопрос о гражданстве в федеральном бюллетене для голосования.

"Федеральные средства, связанные с выборами, будут зависеть от соблюдения штатами мер по добропорядочности, предусмотренных федеральным законодательством. В частности, требование, чтобы штаты использовали национальную форму регистрации избирателей по почте, которая теперь будет требовать подтверждения гражданства", - говорится в посвященном этому распоряжению информационном бюллетене Белого дома.

Указ критикует политику, которая позволяет отправлять бюллетени по почте и подсчитывать их после дня выборов. В документе отмечается, что политика Трампа заключается в том, чтобы "требовать, чтобы голоса были отданы и получены до даты выборов, установленной законом".

По данным Национальной конференции законодательных органов штатов, 18 штатов, а также Пуэрто-Рико, Виргинские острова и Вашингтон, округ Колумбия, будут считать бюллетени, которые будут отправлены по почте в день выборов или до него, независимо от того, когда они поступят.

Указ Трампа также требует от министра внутренней безопасности обеспечить доступ штатов к системам, которые проверяют гражданство или иммиграционный статус людей, которые регистрируются для голосования.

Он также поручает Министерству внутренней безопасности и администратору Департамента правительственной эффективности, которым руководит Илон Маск, пересмотреть списки избирателей в штатах, используя, при необходимости, повестку в суд, чтобы убедиться в их соответствии федеральным требованиям.

Национальный комитет Республиканской партии во вторник запросил публичные документы у 48 штатов и Вашингтона, чтобы проверить, как они ведут свои списки избирателей.

"Избиратели имеют право знать, что их штаты должным образом ведут списки избирателей и быстро действуют, чтобы очистить списки избирателей, удаляя из них тех, кто не имеет права голоса", - отметил в своем заявлении председатель комитета Майкл Уитли.

Впрочем, не исключено, что этот указ Трампа могут обжаловать в суде.

"Это вопиющее нападение на демократию и авторитарный захват власти", - заявила сопрезидент правозащитной группы Public Citizen Лиза Гилберт.

В группе отмечают, что около 146 млн американцев не имеют паспортов. Исследование Центра Бреннана показало, что 9% граждан США, имеющих право голоса, или 21,3 миллиона человек, не имеют "легкодоступных" доказательств гражданства.