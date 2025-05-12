Трамп обошел Путина и Си Цзиньпина в антирейтинге мировых лидеров
Тарифы для всего мира и нападки на Владимира Зеленского в Овальном кабинете не прошли даром для Дональда Трампа. К нему относятся хуже, чем к диктаторам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Индекс восприятия демократии" фонда "Альянс демократий".
Восприятие Соединенных Штатов в мире заметно ухудшилось за последний год. Глобальный рейтинг упал с +22% в 2024 году до -5% в 2025 году, что ниже, чем у Китая (+14%) и аналогично показателю России (-9%).
Доля стран, где у США чистый положительный имидж, снизилась с 76% до 45% за тот же период.
Президент США Дональд Трамп является самым узнаваемым в мире политическим лидером, 85% респондентов заявили, что знают, кто он. Владимир Путин следует за ним с 81%, в то время как 63% слышали о председателе КНР Си Цзиньпине и 35% о премьер-министре Индии Нарендре Моди.
Однако, когда дело доходит до восприятия, у Трампа почти универсальный отрицательный рейтинг восприятия: в 82% стран мира у Трампа чистый отрицательный рейтинг, значительно хуже, чем у Путина (61%) и Си Цзиньпина (44%).
Причины падения доверия к США
На вопрос о причинах ухудшения восприятия США основатель Альянса и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен ответил: "Президент Трамп спровоцировал торговую войну, отчитал президента Украины в Овальном кабинете, заставил союзников почувствовать себя уязвимыми, а врагов - воодушевленными".
"Неудивительно, что мнения изменились даже среди таких людей, как я, которые всю свою жизнь восхищались Соединенными Штатами и тем, что они отстаивают", - добавил он.
Исследование "Индекс восприятия демократии" было проведено в период с 9 по 23 апреля исследовательской компанией Nira Data. Заказчик исследования - Фонд "Альянс демократий". Было опрошено 111 тысяч респондентов в 100 странах мира.
Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в Украине отношение к США значительно ухудшилось. В прошлом году к этой стране положительно относились 84,0%, отрицательно - 10,4%. Сейчас положительно относятся 63,1%, отрицательно - 26,7%. Однако баланс остается положительным.
Осенью прошлого года многие украинцы рассчитывали на решительные шаги Дональда Трампа для установления справедливого мира. Однако он не оправдал надежд, и его рейтинг в Украине упал ниже 10%.
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