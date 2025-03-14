Трамп про обіцянку завершити війну в Україні за добу: я був трохи саркастичний

Обіцянка Трампа

Нагадаємо, Дональд Трамп обіцяв покласти край війні Росії проти України за 24 години ще коли він був кандидатом у президенти США.

Уже після інавгурації риторика Трампа змінилася. Президент стверджував, що він нібито єдиний, хто може завершити війну Росії проти України.

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог жартував, що Трамп "не назвав дня", коли він планує завершити війну РФ проти України.

При цьому Келлог заявляв про те, що він планує за 100 днів знайти рішення для завершення війни.

До слова, цього тижня США запропонували Україні та Росії встановити режим припинення вогню на 30 днів. Україна погодилася, а РФ - поки що ні.

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