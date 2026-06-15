Трамп обіцяє відновити атаки по Ірану в разі провалу перемовин щодо ядерної програми

В інтерв'ю The New York Times Трамп заявив, що готовий повернутися до військового сценарію щодо Ірану, якщо сторони не зможуть домовитися про остаточне врегулювання питання ядерної програми. За його словами, можливість нових ударів залишається на столі у разі провалу переговорного процесу.

Американський президент також різко висловився про прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу. Трамп назвав його "дуже складною людиною" та заявив, що ізраїльський лідер має бути вдячний США за їхню роль у стримуванні іранської ядерної програми.

За словами глави Білого дому, якби Іран отримав ядерну зброю, це становило б екзистенційну загрозу для Єрусалиму. Він наголосив, що саме тому Вашингтон продовжує наполягати на досягненні угоди, яка не дозволить Тегерану створити ядерний арсенал.