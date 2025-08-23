Трамп обіцяє розмістити Нацгвардію в Чикаго і Нью-Йорку: буде боротися зі злочинністю

Глава держави зазначив, що його адміністрація "зробить наші міста дуже, дуже безпечними".

"Я думаю, що наступним нашим кроком після Вашингтону буде Чикаго, а потім ми допоможемо Нью-Йорку. І це навіть не буде складно", - сказав Трамп в Овальному кабінеті.

Президент похвалив сотні гвардійців, які зараз розгорнуті у Вашингтоні, та зазначив, що готовий "залучити регулярні війська", щоб підтримати його кампанію зі зниження рівня злочинності у місті.

"Мені справді за честь, що Національна гвардія виконала таку неймовірну роботу, співпрацюючи з поліцією, і нам не довелося залучати регулярні війська, що ми хотіли б зробити. Після того, як ми закінчимо тут, ми поїдемо в інше місце і також зробимо його безпечним", - сказав глава Білого дому.

Трамп переконаний, що розгортання Нацгвардії у Вашингтоні сприяли зниженню рівня злочинності в місті. Він назвав тиждень без убивств "дивом", попри те, що такі тижні у столиці вже траплялися кілька разів цього року.

Реакція мерій Чикаго та Нью-Йорка

Мер Чикаго Брендон Джонсон заявив, що серйозно ставиться до заяв президента Трампа.

Однак, за його словами, місто не отримувало жодних офіційних повідомлень від адміністрації про додаткове розгортання федеральних правоохоронних органів або військових сил.

Він зазначив, що за останній рік у місті суттєво зменшилася кількість вбивств, пограбувань і стрілянини.

Джонсон висловив стурбованість "наслідками будь-якого незаконного розгортання військ Нацгвардії у Чикаго" і назвав підхід президента "нескоординованим, невиправданим і необґрунтованим".

"Незаконне розгортання Національної гвардії в Чикаго, може спровокувати напруженість між жителями і правоохоронними органами, а ми знаємо, що довіра між поліцією та мешканцями є основою для побудови безпечніших громад", - сказав міський голова.

Натомість Трамп назвав Джонсона "некомпетентним", стверджуючи, що місто стало небезпечним під його керівництвом, і пообіцяв втрутитися за допомогою федерального уряду.

"Коли ми будемо готові, ми втрутимося і наведемо порядок у Чикаго, так само як ми це зробили у Вашингтоні", - сказав президент.

Тим часом губернатор штату Нью-Йорк Кеті Гокул заявила, що спроба Трампа "застосувати військову силу", відправивши Нацгвардію до Нью-Йорка, "підриває значну роботу, яка виконується на рівні штату" для зниження злочинності.

А губернатор штату Іллінойс Джей Бі Пріцкер відповів на слова Трампа у соцмережах, назвавши "авторитарне захоплення великих міст" тим, чого "люди зовсім не прагнуть".