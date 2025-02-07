Трамп обіцяє "хірургічні чистки" у ФБР через розслідування штурму Капітолія

Штурм Капітолія США

Протести, що пройшли 6 січня 2021 року у Вашингтоні. Вони були організовані групою прихильників Дональда Трампа, метою яких було змінити результати президентських виборів 2020 року. Учасники протестів захопили будівлю Капітолія США.

Це призвело до загибелі п'яти людей та змусило членів Конгресу США тимчасово евакуюватися, однак зрештою не завадило сертифікації результатів виборів.

13 січня Палата представників США оголосила імпічмент президенту Трампу за його роль у розпалюванні штурму. Низка комерційних компаній та організацій відмовилися співпрацювати із Трампом як наслідок подій 6 січня, зокрема його облікові записи були заблоковані у кількох соціальних мережах.

За результатами штурму, ФБР відкрило близько 160 розслідувань, зокрема за звинуваченнями у внутрішньому тероризмі та організації бунту.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп помилував учасників мітингу, які незаконно проникли до Капітолію у січні 2021 року. Перелік вміщує більше тисячі прізвищ.

Додамо, що до цього ФБР наказали відповісти на запитальник про будь-яку роботу, яку вони могли виконувати в кримінальних справах, пов'язаних зі штурмом Капітолія США 6 січня 2021 року. Це викликало побоювання з приводу нової хвилі звільнень у правоохоронному органі.

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