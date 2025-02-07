Трамп обещает "хирургические чистки" в ФБР из-за расследования штурма Капитолия

Штурм Капитолия США

Протесты, прошедшие 6 января 2021 года в Вашингтоне. Они были организованы группой сторонников Дональда Трампа, целью которых было изменить результаты президентских выборов 2020 года. Участники протестов захватили здание Капитолия США.

Это привело к гибели пяти человек и заставило членов Конгресса США временно эвакуироваться, однако в итоге не помешало сертификации результатов выборов.

13 января Палата представителей США объявила импичмент президенту Трампу за его роль в разжигании штурма. Ряд коммерческих компаний и организаций отказались сотрудничать с Трампом как следствие событий 6 января, в частности его учетные записи были заблокированы в нескольких социальных сетях.

По результатам штурма, ФБР открыло около 160 расследований, в частности по обвинениям во внутреннем терроризме и организации бунта.

Напомним, президент США Дональд Трамп помиловал участников митинга, которые незаконно проникли в Капитолий в январе 2021 года. Перечень содержит более тысячи фамилий.

Добавим, что до этого ФБР приказали ответить на вопросник о любой работе, которую они могли выполнять в уголовных делах, связанных со штурмом Капитолия США 6 января 2021 года. Это вызвало опасения по поводу новой волны увольнений в правоохранительном органе.

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