Трамп обещает "хирургические чистки" в ФБР из-за расследования штурма Капитолия

Президент США Дональд Трамп уволит некоторых агентов ФБР. Речь о тех, кто принимал участие в расследовании штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters, AP.

"Я уволю некоторых из них, потому что некоторые из них были коррумпированы. Это будет сделано быстро и очень хирургически", - сказал он на пресс-конференции с премьер-министром Японии. По данным АР, планы Трампа вызвали опасения относительно политизации федеральных правоохранительных органов и мести против людей, которые проводили расследования в отношении его сторонников. При этом, как пишет Reuters, Трамп не предоставил никаких дополнительных подробностей о том, сколько агентов будет уволено и когда.