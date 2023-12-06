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Трамп обіцяє не бути диктатором у разі перемоги на виборах: "але не в перший день"

Фото: Дональд Трамп, колишній президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обіцяє не бути диктатором у разі переобрання на посаду голови Білого дому. Втім, є виняток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Під час телевізійного заходу Fox News в Айові, Трамп пообіцяв не бути диктатором у разі переобрання на посаду президента, окрім "першого дня", який він використає для того, щоб закрити південний кордон з Мексикою й розширити буріння нафтових свердловин. 

Як пише видання, Трамп, який прагне другого терміну в Білому дому, часто також обіцяє "відплату" політичним опонентам. Цільовими групами є чинний президент США Джо Байден, прокурори, які звинувачували його в злочинах, а також Міністерство юстиції.

Після завершення заходу, керівник виборчої кампанії Байдена Джулі Чавес Родрігес заявила: "Дональд Трамп говорив нам, що саме він буде робити, якщо його переоберуть, і сьогодні ввечері він сказав, що стане диктатором у перший же день. Американці повинні йому вірити".

Вибори в США й президентство Дональда Трампа 

Дональд Трамп обіймав посаду президента США з 2017 по 2021 рік. Під час останніх виборів він відмовився визнати поразку, після чого поширював неправдиві заяви про вкрадену перемогу. Це, зі свого боку, підживлювало повстання його прихильник в Капітолії США 6 січня 2021 року. 

Чинний голова Білого дому Джо Байден неодноразово попереджав про те, що Дональд Трамп є загрозою для демократії й другий термін республіканця може відкрити безпрецедентну і небезпечну епоху американської автократії.

"Колишній представник США Ліз Чейні, республіканка, яка є відвертим критиком Трампа і була співголовою комісії Конгресу з розслідування нападу на Капітолій, заявила в інтерв'ю для ЗМІ, присвяченому виходу мемуарів цього тижня, що диктатура Трампа є "дуже реальною загрозою", якщо він переможе на переобрання", - пише Reuters. 

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Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп