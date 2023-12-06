Трамп обещает не быть диктатором в случае победы на выборах: "но не в первый день"

Во время телевизионного мероприятия Fox News в Айове, Трамп пообещал не быть диктатором в случае переизбрания на пост президента, кроме "первого дня", который он использует для того, чтобы закрыть южную границу с Мексикой и расширить бурение нефтяных скважин.

Как пишет издание, Трамп, который стремится ко второму сроку в Белом доме, часто также обещает "возмездие" политическим оппонентам. Целевыми группами являются действующий президент США Джо Байден, прокуроры, которые обвиняли его в преступлениях, а также Министерство юстиции.

После завершения мероприятия, руководитель избирательной кампании Байдена Джули Чавес Родригес заявила: "Дональд Трамп говорил нам, что именно он будет делать, если его переизберут, и сегодня вечером он сказал, что станет диктатором в первый же день. Американцы должны ему верить".

Выборы в США и президентство Дональда Трампа

Дональд Трамп занимал пост президента США с 2017 по 2021 год. Во время последних выборов он отказался признать поражение, после чего распространял ложные заявления об украденной победе. Это, в свою очередь, подпитывало восстание его сторонников в Капитолии США 6 января 2021 года.

Действующий глава Белого дома Джо Байден неоднократно предупреждал о том, что Дональд Трамп является угрозой для демократии и второй срок республиканца может открыть беспрецедентную и опасную эпоху американской автократии.

"Бывший представитель США Лиз Чейни, республиканка, которая является откровенным критиком Трампа и была сопредседателем комиссии Конгресса по расследованию нападения на Капитолий, заявила в интервью для СМИ, посвященном выходу мемуаров на этой неделе, что диктатура Трампа является "очень реальной угрозой", если он победит на переизбрание", - пишет Reuters.