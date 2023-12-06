RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Трамп обещает не быть диктатором в случае победы на выборах: "но не в первый день"

Фото: Дональд Трамп, бывший президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обещает не быть диктатором в случае переизбрания на должность главы Белого дома. Впрочем, есть исключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Во время телевизионного мероприятия Fox News в Айове, Трамп пообещал не быть диктатором в случае переизбрания на пост президента, кроме "первого дня", который он использует для того, чтобы закрыть южную границу с Мексикой и расширить бурение нефтяных скважин. 

Как пишет издание, Трамп, который стремится ко второму сроку в Белом доме, часто также обещает "возмездие" политическим оппонентам. Целевыми группами являются действующий президент США Джо Байден, прокуроры, которые обвиняли его в преступлениях, а также Министерство юстиции.

После завершения мероприятия, руководитель избирательной кампании Байдена Джули Чавес Родригес заявила: "Дональд Трамп говорил нам, что именно он будет делать, если его переизберут, и сегодня вечером он сказал, что станет диктатором в первый же день. Американцы должны ему верить".

Выборы в США и президентство Дональда Трампа 

Дональд Трамп занимал пост президента США с 2017 по 2021 год. Во время последних выборов он отказался признать поражение, после чего распространял ложные заявления об украденной победе. Это, в свою очередь, подпитывало восстание его сторонников в Капитолии США 6 января 2021 года. 

Действующий глава Белого дома Джо Байден неоднократно предупреждал о том, что Дональд Трамп является угрозой для демократии и второй срок республиканца может открыть беспрецедентную и опасную эпоху американской автократии.

"Бывший представитель США Лиз Чейни, республиканка, которая является откровенным критиком Трампа и была сопредседателем комиссии Конгресса по расследованию нападения на Капитолий, заявила в интервью для СМИ, посвященном выходу мемуаров на этой неделе, что диктатура Трампа является "очень реальной угрозой", если он победит на переизбрание", - пишет Reuters.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп