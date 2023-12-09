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Трамп обігнав Байдена ще в одному опитуванні виборців в США

Фото: колишній президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Колишній президент США Дональд Трамп обігнав чинного голову Білого дому Джо Байдена у попередньому опитуванні американських виборців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Згідно з опитуванням, Трамп обганяє Байдена в гіпотетичному голосуванні з 47% голосів проти 43%.

Водночас, за даними видання, якщо до списку додають п'ятьох потенційних незалежних кандидатів, то перевага Трампа збільшується ще на шість пунктів - із 37% проти 31% у Байдена.

WSJ зазначило, що опитування демонструє збільшення невдоволення Байденом з боку виборців, лише 23% респондентів схвалюють політику чинного президента США, 53% кажуть, що його дії їм зашкодили.

Тим часом, більше половини опитаних схвалюють внутрішню політику Трампа, ще 37% сказали, що постраждали від його дій.

Роботу Байдена схвалюють 37% - це найнижчий показник за час його каденції, ще 61% бачать його імідж у негативному світлі.

Соціологи зазначили, що Байдену не вистачає голосів кількох груп, які послідовно голосують за Демократичну партію - молодь, чорношкірі та латиноамериканці.

У виборах беруть участь дві основні політичні партії США: Демократична та Республіканська. На даний момент за Демократичну партію балотуються чинний президент Джо Байден та Маріанна Вільямсон.

На 13 листопада 2023 року у виборах президента США 2024 року від Республіканської партії беруть участь такі відомі кандидати:

  • Дональд Трамп, колишній президент США
  • Дуг Бергам, губернатор Північної Дакоти
  • Рон Десантіс, губернатор Флориди
  • Кріс Крісті, колишній губернатор Нью-Джерсі

Із цих кандидатів Дональд Трамп є явним лідером передвиборчих перегонів. Він має високий рівень підтримки серед республіканських виборців та є фаворитом букмекерів.

Вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року.

Нагадаємо, що Трамп вперше обігнав Байдена в опитуваннях, що пройшли в середині листопада.

Раніше ми повідомляли, що колишній віце-президент США Майк Пенс зняв свою кандидатуру з виборів.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденДональд Трамп