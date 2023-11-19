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Вибори президента США. Трамп вперше обігнав Байдена в опитуваннях

Неділя 19 листопада 2023 18:19
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Вибори президента США. Трамп вперше обігнав Байдена в опитуваннях Фото: президент США Джо Байден (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Рейтинг діючого президента США Джо Байдена впав до найнижчого рівня за весь період його президентства.

Як повідомляє РБК-Україна, про це свідчить опитування NBC.

Як свідчать дані опитування, більшість усіх виборців не схвалюють підхід Байдена до зовнішньої політики та війни між Ізраїлем і ХАМАС. Також воно показує, що Байден вперше поступився рейтингом своєму попереднику - Дональду Трампу.

Зокрема, більшість демократів вважає, що Ізраїль зайшов занадто далеко у своїх військових діях у Газі. Так серед виборців віком від 18 до 34 років, 70% не схвалюють те, як Байден веде війну.

Згідно з опитуванням, 40% зареєстрованих виборців схвалюють роботу Байдена, тоді як 57% не схвалюють, що свідчить про найнижчий рівень схвалення Байдена (і високий за весь час несхвалення) у опитуванні з того часу, як він став президентом.

Вибори президента США. Трамп вперше обігнав Байдена в опитуваннях

Зовнішня політика Байдена

Наразі дії Байдена у зовнішній політиці схвалюють лише 33%, це на 8 пунктів менше, ніж у вересні. Зокрема 62% виборців, у тому числі 30% демократів, заявили, що вони не схвалюють зовнішню політику президента.

І лише 34% усіх виборців схвалюють те, як Байден веде війну між Ізраїлем і ХАМАС, проти 56%, які кажуть, що не схвалюють.

Вибори президента США. Трамп вперше обігнав Байдена в опитуваннях

Вибори 2024 у США

У виборах беруть участь дві основні політичні партії США: Демократична та Республіканська. На даний момент за Демократичну партію балотуються чинний президент Джо Байден та Маріанна Вільямсон.

На 13 листопада 2023 року у виборах президента США 2024 року від Республіканської партії беруть участь такі відомі кандидати:

  • Дональд Трамп, колишній президент США
  • Дуг Бергам, губернатор Північної Дакоти
  • Рон Десантіс, губернатор Флориди
  • Кріс Крісті, колишній губернатор Нью-Джерсі

Із цих кандидатів Дональд Трамп є явним лідером передвиборчих перегонів. Він має високий рівень підтримки серед республіканських виборців та є фаворитом букмекерів.

Бергам відомий своєю консервативною позицією з питань безпеки та імміграції. Десантіс є популярним губернатором Флориди, який відомий своїм жорстким підходом до COVID-19. Крісті - колишній губернатор Нью-Джерсі, який відомий своєю здатністю залучати незалежних виборців.

Вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року.

Раніше ми повідомляли, що колишній віце-президент США Майк Пенс зняв свою кандидатуру з виборів.

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