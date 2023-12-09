Трамп обогнал Байдена еще в одном опросе избирателей в США

Бывший президент США Дональд Трамп обогнал действующего главу Белого дома Джо Байдена в предварительном опросе американских избирателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Согласно опросу, Трамп обгоняет Байдена в гипотетическом голосовании с 47% голосов против 43%.
При этом, по данным издания, если в список добавляются пять потенциальных независимых кандидатов, то преимущество Трампа увеличивается еще на шесть пунктов - с 37% против 31% у Байдена.
WSJ отметило, что опрос демонстрирует увеличение недовольства Байденом со стороны избирателей, лишь 23% респондентов одобряют политику действующего президента США, 53% говорят, что его действия им навредили.
Между тем, более половины опрошенных одобряют внутреннюю политику Трампа, еще 37% сказали, что пострадали от его действий.
Работу Байдена одобряют 37% - это самый низкий показатель за время его каденции, еще 61% видят его имидж в негативном свете.
Социологи отметили, что Байдену не хватает голосов нескольких групп, которые последовательно голосуют за Демократическую партию - молодежь, чернокожие и латиноамериканцы.
В выборах принимают участие две основные политические партии США: Демократическая и Республиканская. В настоящее время за Демократическую партию баллотируются действующий президент Джо Байден и Марианна Уильямсон.
На 13 ноября 2023 в выборах президента США 2024 от Республиканской партии принимают участие такие известные кандидаты:
Из этих кандидатов Дональд Трамп является явным лидером предвыборной гонки. Он обладает высоким уровнем поддержки среди республиканских избирателей и является фаворитом букмекеров.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.
Напомним, что Трамп впервые обогнал Байдена в опросах, прошедших в середине ноября.
Ранее мы сообщали, что бывший вице-президент США Майк Пенс снял свою кандидатуру по выборам.
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