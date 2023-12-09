Трамп обогнал Байдена еще в одном опросе избирателей в США

Согласно опросу, Трамп обгоняет Байдена в гипотетическом голосовании с 47% голосов против 43%.

При этом, по данным издания, если в список добавляются пять потенциальных независимых кандидатов, то преимущество Трампа увеличивается еще на шесть пунктов - с 37% против 31% у Байдена.

WSJ отметило, что опрос демонстрирует увеличение недовольства Байденом со стороны избирателей, лишь 23% респондентов одобряют политику действующего президента США, 53% говорят, что его действия им навредили.

Между тем, более половины опрошенных одобряют внутреннюю политику Трампа, еще 37% сказали, что пострадали от его действий.

Работу Байдена одобряют 37% - это самый низкий показатель за время его каденции, еще 61% видят его имидж в негативном свете.

Социологи отметили, что Байдену не хватает голосов нескольких групп, которые последовательно голосуют за Демократическую партию - молодежь, чернокожие и латиноамериканцы.

В выборах принимают участие две основные политические партии США: Демократическая и Республиканская. В настоящее время за Демократическую партию баллотируются действующий президент Джо Байден и Марианна Уильямсон.

На 13 ноября 2023 в выборах президента США 2024 от Республиканской партии принимают участие такие известные кандидаты:

Дональд Трамп , бывший президент США

, бывший президент США Дуг Бергам , губернатор Северной Дакоты

, губернатор Северной Дакоты Рон Десантис , губернатор Флориды

, губернатор Флориды Крис Кристи, бывший губернатор Нью-Джерси

Из этих кандидатов Дональд Трамп является явным лидером предвыборной гонки. Он обладает высоким уровнем поддержки среди республиканских избирателей и является фаворитом букмекеров.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.

Напомним, что Трамп впервые обогнал Байдена в опросах, прошедших в середине ноября.

Ранее мы сообщали, что бывший вице-президент США Майк Пенс снял свою кандидатуру по выборам.

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