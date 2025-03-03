Трамп обговорив завершення війни в Україні з європейськими лідерами

"Ми збираємося укласти угоди з усіма, щоб припинити цю війну, включно з Європою і європейськими країнами", - заявив він у відповідь на запитання про те, чи може він зняти санкції з Росії, якщо буде укладено мирну угоду.

За словами Трампа, за останні два дні йому телефонували чотири прем'єр-міністри і п'ять президентів, і вони хочуть знайти рішення для завершення війни.

"Більшість із них - мої друзі, глави держав, глави різних країн", - додав президент США.

При цьому Трамп не уточнив, з ким конкретно він проводив переговори.