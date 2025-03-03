UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Трамп обговорив завершення війни в Україні з європейськими лідерами

Фото: Дональд Трамп, президент США (flick by White House)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп цими вихідними провів переговори з низкою європейських лідерів. Вони обговорювали завершення війни Росії проти України.

Як передає РБК-Україна, про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

"Ми збираємося укласти угоди з усіма, щоб припинити цю війну, включно з Європою і європейськими країнами", - заявив він у відповідь на запитання про те, чи може він зняти санкції з Росії, якщо буде укладено мирну угоду.

За словами Трампа, за останні два дні йому телефонували чотири прем'єр-міністри і п'ять президентів, і вони хочуть знайти рішення для завершення війни.

"Більшість із них - мої друзі, глави держав, глави різних країн", - додав президент США.

При цьому Трамп не уточнив, з ким конкретно він проводив переговори.

Завершення війни в Україні

Нагадаємо, США вже почали переговори з Росією, на яких, зокрема, обговорювали завершення війни РФ проти України. Перший раунд таких переговорів пройшов у Саудівській Аравії.

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що такі переговори відбувалися без участі українських посадовців, тож їхні результати він визнавати не буде.

До слова, останнім часом у відносинах між Зеленським і Трампом спостерігається напруга. Зокрема, два лідери посварилися минулого тижня.

Після цього Трамп кілька разів повторив, що Зеленський нібито не хоче завершення війни з Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДональд ТрампВійна в Україні