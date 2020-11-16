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Трамп обещает "большие иски о неконституционности выборов в США"

США, Понедельник 16 ноября 2020 03:57
Трамп обещает "большие иски о неконституционности выборов в США"
Фото: Дональд Трамп (instagram.com/realdonaldtrump)
Автор: РБК-Украина

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее подаст "большие иски о неконституционности" выборов президента. Он в очередной раз заявил об "ужасных злоупотреблениях".

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

По его словам, много исков подавали не представители его штаба, а те, кто "видел злоупотребления".

"Многие судебные иски, которые подавались по всей стране, подавали не мы, а те, кто видел ужасные злоупотребления. Наши большие иски, показывающие неконституционность выборов 2020 года и возмущение действиями, которые были сделаны для изменения результата, скоро будут поданы", - написал Трамп.

Ранее предполагаемый глава аппарата Белого дома Рон Клейн прокомментировал заявления действующего президента США Дональда Трампа о том, что выборы были сфальсифицированы. По его словам, этот выбор сделал американский народ.

Напомним, действующий американский президент Дональд Трамп не признает победу своего оппонента Джо Байдена на выборах в США. По его мнению, Байден победил только "в глазах лживых СМИ".

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Новости Украины В мире Джозеф БайденДональд ТрампВыборы в США

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