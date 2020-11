Трамп обещает "большие иски о неконституционности выборов в США"

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее подаст "большие иски о неконституционности" выборов президента. Он в очередной раз заявил об "ужасных злоупотреблениях".

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

По его словам, много исков подавали не представители его штаба, а те, кто "видел злоупотребления".

"Многие судебные иски, которые подавались по всей стране, подавали не мы, а те, кто видел ужасные злоупотребления. Наши большие иски, показывающие неконституционность выборов 2020 года и возмущение действиями, которые были сделаны для изменения результата, скоро будут поданы", - написал Трамп.

Many of the court cases being filed all over the Country are not ours, but rather those of people that have seen horrible abuses. Our big cases showing the unconstitutionality of the 2020 Election, & the outrage of things that were done to change the outcome, will soon be filed!