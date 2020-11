Трамп обіцяє "великі позови про неконституційність виборів в США"

Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим подасть "великі позови про неконституційність" виборів президента. Він в черговий раз заявив про "жахливі зловживання".

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

За його словами, багато позовів подавали не представники його штабу, а ті, хто "бачив зловживання".

"Багато судових позовів, які подавалися по всій країні, подавали не ми, а ті, хто бачив жахливі зловживання. Наші великі позови, що показують неконституційність виборів 2020 року і обурення діями, які були зроблені для зміни результату, скоро будуть подані", - написав Трамп.

Many of the court cases being filed all over the Country are not ours, but rather those of people that have seen horrible abuses. Our big cases showing the unconstitutionality of the 2020 Election, & the outrage of things that were done to change the outcome, will soon be filed!