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Трамп обіцяє "великі позови про неконституційність виборів в США"

США, Понеділок 16 листопада 2020 03:57
Трамп обіцяє "великі позови про неконституційність виборів в США"
Фото: Дональд Трамп (instagram.com/realdonaldtrump)
Автор: РБК-Україна

Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим подасть "великі позови про неконституційність" виборів президента. Він в черговий раз заявив про "жахливі зловживання".

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

За його словами, багато позовів подавали не представники його штабу, а ті, хто "бачив зловживання".

"Багато судових позовів, які подавалися по всій країні, подавали не ми, а ті, хто бачив жахливі зловживання. Наші великі позови, що показують неконституційність виборів 2020 року і обурення діями, які були зроблені для зміни результату, скоро будуть подані", - написав Трамп.


Раніше передбачуваний глава апарату Білого дому Рон Клейн прокоментував заяви чинного президента США Дональда Трампа про те, що вибори були сфальсифіковані. За його словами, цей вибір зробив американський народ.

Нагадаємо, чинний американський президент Дональд Трамп не визнає перемогу свого опонента Джо Байдена на виборах в США. На його думку, Байден переміг тільки "в очах брехливих ЗМІ".

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