Трамп обдумывает поход на выборы в 2024 году, но без Майка Пенса, - Bloomberg

45-й президент США Дональд Трамп рассматривает возможность похода на второй срок на выборах в 2024-м году. И он ищет нового человека на кандидатуру потенциального вице-президента.

Сам Трамп и его советники не хотят, чтобы прежний вице-президент Майк Пенс вновь шел в союзе с Трампом на выборы в 2024 году. Его команда ищет нового человека на эту роль среди тех, кто остался предан Трампу до конца его президентского срока.

Возможно, что вместе с Трампом баллотироваться будет чернокожий кандидат или женщина. Одной из кандидатур называется губернатор Южной Дакоты Кристи Ноем, первая женщина-губернатор этого штата.