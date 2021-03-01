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"Америка на последнем месте": Трамп раскритиковал первый месяц президентства Байдена

Новина українською → Понедельник 01 марта 2021 05:44
"Америка на последнем месте": Трамп раскритиковал первый месяц президентства Байдена Фото: Дональд Трамп (Tasos Katopodis/Getty Images)
Автор: Инна Собора

Президент Джо Байден стал худшим главой США в современной истории. Его первый месяц на посту был "катастрофическим".

Об этом сказал бывший президент США Дональд Трамп во время выступления во Флориде вечером 28 февраля.

Трамп добавил, что "все знали", что администрация Байдена будет "плохой", однако "никто не ожидал, что настолько".

"У Джо Байдена был самый катастрофический первый месяц из всех президентов в современной истории США, это правда", - заявил бывший президент.

Он добавил, что у Байдена "против рабочих мест, против границ, против энергетики и против науки".

"Всего за один короткий месяц мы ушли от "Америка на первом месте" к "Америка на последнем месте", - добавил Трамп.

Ранее Байден прокомментировал решение Сената в деле об импичменту бывшему президенту Дональду Трампу.

Напомним, 13 февраля Сенат США не поддержал объявление импичмента для Трампа.

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