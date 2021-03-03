Трамп обмірковує похід на вибори в 2024 році, але без Майка Пенса, - Bloomberg

45-й президент США Дональд Трамп розглядає можливість походу на другий термін на виборах в 2024-му році. І він шукає нову людину на кандидатуру потенційного віце-президента.

Сам Трамп і його радники не хочуть, щоб колишній віце-президент Майк Пенс знову йшов в союзі з Трампом на вибори в 2024 році. Його команда шукає нову людину на цю роль серед тих, хто залишився відданий Трампу до кінця його президентського терміну.

Можливо, що разом з Трампом балотуватиметься чорношкірий кандидат або жінка. Однією з кандидатур називається губернатор Південної Дакоти Крісті Ноєм, перша жінка-губернатор цього штату.