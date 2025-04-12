Трамп незадоволений ходом переговорів щодо війни: розчарований і РФ, і Україною

"Я думаю, що президент чітко дав зрозуміти, що він постійно розчарований обома сторонами цього конфлікту, і він хоче, щоб ці бойові дії закінчилися, він хоче, щоб війна закінчилася", - заявила Левітт.

За її словами, в адміністрації Дональда Трампа вірять, що "мають важелі впливу в переговорах про мирну угоду". Речницю наголосила, що США збираються використати ці важелі.

Варто зазначити, що заява Керолайн Левітт прозвучала на тлі візиту спецпредставника президента США Стіва Віткоффа до Росії. Відомо, що він провів п'ятигодинні переговори з диктатором Володимиром Путіним.