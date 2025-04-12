Трамп незадоволений ходом переговорів щодо війни: розчарований і РФ, і Україною

Президент США Дональд Трамп розчарований і Росією, і Україною у переговорах для завершення війни. При цьому у США вважають, що мають "важелі впливу" в переговорах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Білого дому Керолайн Левітт на брифінгу.
"Я думаю, що президент чітко дав зрозуміти, що він постійно розчарований обома сторонами цього конфлікту, і він хоче, щоб ці бойові дії закінчилися, він хоче, щоб війна закінчилася", - заявила Левітт.
За її словами, в адміністрації Дональда Трампа вірять, що "мають важелі впливу в переговорах про мирну угоду". Речницю наголосила, що США збираються використати ці важелі.
Варто зазначити, що заява Керолайн Левітт прозвучала на тлі візиту спецпредставника президента США Стіва Віткоффа до Росії. Відомо, що він провів п'ятигодинні переговори з диктатором Володимиром Путіним.
Нагадаємо, що у Саудівській Аравії пройшло два раунди переговорів України і США, а також два раунди переговорів між делегаціями США та Росії. Проте спецпредставник президента США Стів Віткофф кілька разів відвідував РФ для зустрічей з Путіним.
Останній раунд відбувся 23-24 березня. Тоді делегації за посередництва США обговорили безпеку цивільного судноплавства у Чорному морі, а також припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.
Україна погодилася на пропозицію США, але Росія досі не дала чіткої відповіді, водночас висуваючи вимоги.
Раніше державний секретар США Марко Рубіо наголосив, що Вашингтон не хоче переговорів без прогресу, і натякнув на санкції проти РФ, якщо вона не зробить крок до миру.
Президент США Дональд Трамп також заявляв, що Росія має "ворушитися" у напрямку завершення війни.
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