Трамп недоволен ходом переговоров по войне: разочарован и РФ, и Украиной

"Я думаю, что президент четко дал понять, что он постоянно разочарован обеими сторонами этого конфликта, и он хочет, чтобы эти боевые действия закончились, он хочет, чтобы война закончилась", - заявила Левитт.

По ее словам, в администрации Дональда Трампа верят, что "имеют рычаги влияния в переговорах о мирном соглашении". Пресс-секретарь подчеркнула, что США собираются использовать эти рычаги.

Стоит отметить, что заявление Кэролайн Левитт прозвучало на фоне визита спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Россию. Известно, что он провел пятичасовые переговоры с диктатором Владимиром Путиным.