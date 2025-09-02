Трамп нестандартно відреагував на інцидент з літаком Урсули фон дер Ляєн
Президент США Дональд Трамп відреагував на інцидент з літаком глави Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, який екстрено приземлився в Болгарії через глушіння Росією його GPS-сигналу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг американського лідера у Білому домі.
"Ну, у неї була цікава подія. Вона видатна жінка. НАТО стурбоване цим, гадаю, ми обидва", - сказав Трамп.
Водночас він зазначив, що "ніхто не знає", через що у літака голови Єврокомісії перестав працювати GPS.
"Але у неї забрали можливість використовувати телефон. Знаєте, інколи це хороша річ. Якби таке колись сталося зі мною, я був би щасливий", - додав президент США.
Інцидент із літаком Урсули фон дер Ляєн
Нагадаємо, вчора, 1 вересня, літак глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн екстрено приземлився в Болгарії.
Причиною стало російське втручання, яке призвело до порушення роботи GPS на літаку. Пілот був змушений приземлитися, використовуючи паперові карти.
Водночас прессекретар Кремля Дмитро Пєсков запевнив, що Росія нібито не причетна до інциденту.