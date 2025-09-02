Трамп нестандартно відреагував на інцидент з літаком Урсули фон дер Ляєн

Президент США Дональд Трамп відреагував на інцидент з літаком глави Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, який екстрено приземлився в Болгарії через глушіння Росією його GPS-сигналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг американського лідера у Білому домі.

"Ну, у неї була цікава подія. Вона видатна жінка. НАТО стурбоване цим, гадаю, ми обидва", - сказав Трамп.

Водночас він зазначив, що "ніхто не знає", через що у літака голови Єврокомісії перестав працювати GPS.

"Але у неї забрали можливість використовувати телефон. Знаєте, інколи це хороша річ. Якби таке колись сталося зі мною, я був би щасливий", - додав президент США.