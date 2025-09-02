Трамп нестандартно отреагировал на инцидент с самолетом Урсулы фон дер Ляйен
Президент США Дональд Трамп отреагировал на инцидент с самолетом главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, который экстренно приземлился в Болгарии из-за глушения Россией его GPS-сигнала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг американского лидера в Белом доме.
"Ну, у нее было интересное событие. Она выдающаяся женщина. НАТО обеспокоено этим, думаю, мы оба", - сказал Трамп.
В то же время он отметил, что "никто не знает", из-за чего у самолета главы Еврокомиссии перестал работать GPS.
"Но у нее забрали возможность использовать телефон. Знаете, иногда это хорошая вещь. Если бы такое когда-то случилось со мной, я был бы счастлив", - добавил президент США.
Инцидент с самолетом Урсулы фон дер Ляйен
Напомним, вчера, 1 сентября, самолет главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен экстренно приземлился в Болгарии.
Причиной стало российское вмешательство, которое привело к нарушению работы GPS на самолете. Пилот был вынужден приземлиться, используя бумажные карты.
В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заверил, что Россия якобы не причастна к инциденту.