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Трамп несподіванно змінює керівника NASA: чому мільярдер із оточення Маска опинився поза грою

США, Неділя 01 червня 2025 02:52
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Трамп несподіванно змінює керівника NASA: чому мільярдер із оточення Маска опинився поза грою Фото: американський мільярдер Ілон Маск і Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Білий дім несподівано вирішив відмовитися від кандидатури Джареда Айзекмана на посаду голови NASA. Його мали затвердити вже за кілька днів в Сенаті, але адміністрація Трампа раптово змінила плани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представницю Білого дому Ліз Г’юстон, пише Reuters.

Адміністрація Дональда Трампа несподівано змінила курс у питанні керівництва NASA.

Так, за кілька днів до голосування в Сенаті Білий дім відкликав кандидатуру мільярдера та комерційного астронавта Джареда Айзекмана - давнього партнера Ілона Маска.

Найближчим часом Трамп має особисто представити нового кандидата, який буде на 100% відповідати доктрині "Америка понад усе".

Хто такий Джаред Айзекман

Джаред Айзекман - американський підприємець, пілот і філантроп. Він став широко відомим після польоту в космос як командир першої повністю цивільної місії Inspiration4, здійсненої спільно з SpaceX у 2021 році.

Айзекман не має політичного досвіду.

Багато хто вважав, що виключно його зв’язки з Маском зробили його перспективним кандидатом на посаду голови NASA в очах деяких представників адміністрації Дональда Трампа.

Зв’язки з Ілоном Маском - плюс чи мінус

Айзекман давно підтримує дружні та ділові стосунки з Ілоном Маском. А як відомо, компанія SpaceX є одним з головних партнерів NASA у реалізації космічних місій.

Таким чином, призначення Айзекмана могло посилити вплив приватного сектору на космічну політику США.

Однак цього тижня Ілон Маск вийшов зі складу старших радників Дональда Трампа, і це могло змінити баланс сил у команді Трампа.

Що стоїть за раптовою рокіровкою

Наразі Білий дім не пояснює причин відкликання кандидатури Айзекмана.

Однак в ЗМІ з’явилися припущення, що рішення може бути пов’язане:

  • з бажанням Трампа зробити ставку на більш "урядового" кандидата на тлі міжнародної нестабільності;
  • з політичними розбіжностями;
  • із внутрішніми змінами в оточенні Трампа.

Нова стратегія Трампа для NASA

Адміністрація Трампа в роздумах, яке місце NASA має займати в обороні та технологічному розвитку США.

Трамп хотів би більше уваги до національної безпеки, незалежності в космічних програмах і тіснішої співпраці з приватними компаніями - але лише під чітким контролем держави.

Що далі

Найближчими днями очікується офіційна заява Дональда Трампа щодо нового кандидата.

Інтерес до теми зростає, адже майбутній керівник NASA формуватиме космічну політику США в критичний геополітичний момент.

Ситуація навколо Айзекмана чітко продемонструвала, що навіть у галузі освоєння космосу кадрові рішення можуть бути частиною великої політичної гри.

Нагадаємо, що Трамп просуває ідею залучення приватного бізнесу до польотів на Марс - у новому бюджетному плані він передбачив підтримку пілотованих місій за участі комерційних компаній.

Такий крок збігається з амбіціями Ілона Маска і вказує на намір США посилити свою присутність у космосі через державно-приватне партнерство.

Раніше Маск повідомляв, що перша ракета на Марс вирушить наприкінці 2026 року.

А перші люди можуть бути відправлені на Червону планету вже за чотири роки.

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