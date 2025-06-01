Трамп неожиданно меняет руководителя NASA: почему миллиардер из окружения Маска оказался вне игры

Белый дом неожиданно решил отказаться от кандидатуры Джареда Айзекмана на должность главы NASA. Его должны были утвердить уже через несколько дней в Сенате, но администрация Трампа внезапно изменила планы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представительницу Белого дома Лиз Хьюстон, пишет Reuters .

Администрация Дональда Трампа неожиданно изменила курс в вопросе руководства NASA.

Так, за несколько дней до голосования в Сенате Белый дом отозвал кандидатуру миллиардера и коммерческого астронавта Джареда Айзекмана - давнего партнера Илона Маска.

В ближайшее время Трамп должен лично представить нового кандидата, который будет на 100% соответствовать доктрине "Америка превыше всего".

Кто такой Джаред Айзекман

Джаред Айзекман - американский предприниматель, пилот и филантроп. Он стал широко известным после полета в космос как командир первой полностью гражданской миссии Inspiration4, осуществленной совместно с SpaceX в 2021 году.

Айзекман не имеет политического опыта.

Многие считали, что исключительно его связи с Маском сделали его перспективным кандидатом на пост главы NASA в глазах некоторых представителей администрации Дональда Трампа.

Связи с Илоном Маском - плюс или минус

Айзекман давно поддерживает дружеские и деловые отношения с Илоном Маском. А как известно, компания SpaceX является одним из главных партнеров NASA в реализации космических миссий.

Таким образом, назначение Айзекмана могло усилить влияние частного сектора на космическую политику США.

Однако на этой неделе Илон Маск вышел из состава старших советников Дональда Трампа, и это могло изменить баланс сил в команде Трампа.

Что стоит за внезапной рокировкой

Сейчас Белый дом не объясняет причин отзыва кандидатуры Айзекмана.

Однако в СМИ появились предположения, что решение может быть связано:

с желанием Трампа сделать ставку на более "правительственного" кандидата на фоне международной нестабильности;

с политическими разногласиями;

с внутренними изменениями в окружении Трампа.

Новая стратегия Трампа для NASA

Администрация Трампа в раздумьях, какое место NASA должно занимать в обороне и технологическом развитии США.

Трамп хотел бы больше внимания к национальной безопасности, независимости в космических программах и более тесного сотрудничества с частными компаниями - но только под четким контролем государства.

Что дальше

В ближайшие дни ожидается официальное заявление Дональда Трампа относительно нового кандидата.

Интерес к теме растет, ведь будущий руководитель NASA будет формировать космическую политику США в критический геополитический момент.

Ситуация вокруг Айзекмана четко продемонстрировала, что даже в области освоения космоса кадровые решения могут быть частью большой политической игры.