Трамп неочікувано поміняв керівника апарату Білого дому

Міллер замінив Вайлз

Трамп заявив, що Стівен Міллер замінить Сьюзі Вайлз на посаді керівника апарату Білого дому. Раніше Міллер працював її заступником.

Міллер заступить на посаду з понеділка, 9 листопада, повідомив Трамп, назвавши свого давнього помічника "одним з моїх найдовіреніших радників".

Вайлз, "яка виконала видатну роботу, перейде до Політичної операції Трампа", - уточнив президент.

Пізніше Сьюзі Вайлз написала в Х, що сьогодні її останній день на посаді керівниці апарату Білого дому.

"Служіння президенту Трампу в Білому домі було честю всього життя", - каже вона. Хоча моя роль може змінюватися, моя відданість президенту та місії ніколи не зміниться", - зазначила вона.

Офіційний обліковий запис X Політичної операції Трампа опублікував чорно-білу фотографію Міллера з підписом "Час Міллера".

Хто такий Міллер

Стівен Міллер - старший радник президента США Дональда Трампа з питань політики.

Раніше він був: