Трамп неожиданно поменял руководителя аппарата Белого дома

В США произошли большие изменения в администрации президента. Руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс потеряла свой пост.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления президента СЩА Дональда Трампа, передает Rapid Response 47 в Х и экс-руководительницы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс в Х.
Трамп заявил, что Стивен Миллер заменит Сьюзи Уайлс в должности руководителя аппарата Белого дома. Раньше Миллер работал ее заместителем.
Миллер вступит в должность с понедельника, 9 ноября, сообщил Трамп, назвав своего давнего помощника "одним из моих доверенных советников".
Уайлз, "выполнившая выдающуюся работу, перейдет к Политической операции Трампа" , - уточнил президент.
Позже Сьюзи Уайлс написала в Х, что сегодня ее последний день в должности руководительницы аппарата Белого дома.
"Служение президенту Трампа в Белом доме было честью всей жизни", – говорит она. Хотя моя роль может изменяться, моя приверженность президенту и миссии никогда не изменится", - отметила она.
Официальная учетная запись X Политической операции Трампа опубликовала черно-белую фотографию Миллера с подписью "Время Миллера".
Стивен Миллер - старший советник президента США Дональда Трампа по вопросам политики.
Раньше он был:
Ранее РБК-Украина писало, что в мае 2025 года Трамп уволил высокопоставленного чиновника Бюро по авторским правам Соединенных Штатов.
Освобождение Ширы Перлмуттер произошло через два дня после того, как Трамп уволил главу Библиотеки Конгресса США - Карлу Гейдену, которая осуществляла надзор за бюро по авторским правам.
Кроме того, Трамп уволил нескольких высокопоставленных должностных лиц в Совете национальной безопасности по совету политической инфлюэнсерши Лоры Лумер.