Трамп назвав Віткоффа "справжнім професіоналом" у переговорах між Україною та Росією

Роль Віткоффа в досяненні миру в Україні

Нагадаємо, що Стів Віткофф представляє США на переговорах щодо завершення війни в Україні та напряму спілкується з кремлівським лідером Володимиром Путіним.

РБК-Україна в своєму матеріалі детально розповіло, хто такий Віткофф і яка його роль у питанні завершення війни в Україні.

Зауважимо, що минулого місяця спецпосланник США здійснив візит до Москви, де зустрівся з послом РФ з питань інвестицій Кирилом Дмитрієвим.

Як писало Reuters, Віткофф пізніше заявив голові Білого дому Дональду Трампу про те, що найшвидший крок до миру в Україні - це нібито віддати Росії право власності на чотири східні українські регіони.

У тому ж числі, під час поїздки, спецпосланник зустрівся й з Путіним. Детальніше про його візит до Росії - у матеріалі РБК-Україна.

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